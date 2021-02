Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall unter Alkohol

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Auffahrunfall unter Einwirkung von Alkohol kam es am Freitagnachmittag um 16:25 Uhr auf der Bundesstraße 247 nahe der Anschlussstelle Gotha. Ein 55-jähriger Fahrer eines Sattelzuges hatte zuvor an einer Ampelanlage in Fahrtrichtung Gotha verkehrsbedingt halten müssen. Der hinter ihm fahrende 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Sattelauflieger auf. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Verursacher alkoholisiert. Ein Test ergab einen Vorwert von 1,34 Promille. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde der Führerschein des 47-Jährigen sichergestellt. Sein Citroen Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6.500 Euro. (ml)

