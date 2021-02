Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag befährt ein 79 jähriger Audi SUV Fahrer die Ichtershäuser Straße in Arnstadt stadtauswärts in Richtung Erfurt. An der Kreuzung Bierweg muss er an einer roten Ampel verkehrsbeding halten. Eine dahinter fahrende 21 jährige VW Fahrerin bemerkt dies zu spät und fährt auf den SUV auf. Die junge Frau verletzt sich dabei leicht und wird in ein Krankenhaus zur Untersuchung verbracht. Ihr VW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 6.500 Euro. (tb)

