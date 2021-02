Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehl und Verstoß gg. das Betäubungsmittelgesetz nach Verkehrskontrolle

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag morgen wird ein 33 jähriger Radfahrer in Ilmenau in der Bergrat-Voigt-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge chemischer Drogen aufgefunden und beschlagnahmt. Es erfolgte die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (tb)

