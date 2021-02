Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht im Straßenverkehr

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag wird ein 21 jähriger VW Fahrer gegen 02:00 Uhr in der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verläuft positiv auf den Konsum von Cannabis. Die Blutentnahme im Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Ordnungswidrigkeitennzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz waren die Folge der berauschten Fahrt. (tb)

