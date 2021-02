Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer im Straßenverkehr

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag wird gegen 03:00 Uhr in der Langewiesener Straße in Ilmenau ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt bei dem 39 jährigen Deutschen einen Vorwert von 1,86 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell