Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor falschen Polizisten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am heutigen Tag wurden im Stadtgebiet Gotha mehrere Senioren vor ihren Wohnhäusern von Unbekannten angesprochen. Die Täter gaben sich in allen Fällen als Polizeibeamte aus. Anschließend begleiteten sie die gutgläubigen Senioren mit in ihre Wohnungen. In mindestens einem Fall erbeuteten die falschen Polizisten eine unbekannte Menge an Bargeld von einer 78-Jährigen. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und bittet Angehörige von Senioren, diese diesbezüglich zu sensibilisieren.

Wichtige Verhaltensweisen sind unter anderem:

- Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich den Dienstausweis der Polizisten zeigen. - Rufen Sie im Zweifel selber bei der Polizei an, um sich die Identität der Beamten bestätigen zu lassen. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Sollten Sie selbst Opfer solcher Betrüger geworden sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrer nächsten Polizeidienststelle in Verbindung oder wählen Sie die 110. Auch dann, wenn kein finanzieller Schaden entstanden ist. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell