Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfahrt gestoppt

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Polizeibeamte haben gestern Morgen einen 38 Jahre alten Mann gestoppt, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Transporter auf der B176 unterwegs war. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 08.30 Uhr einen Schlangenlinien fahrenden Kleintransporter mit Anhänger auf der B176 Höhe Döllstädt in Fahrtrichtung Bad Langensalza, der mehrmals beinahe in den Gegenverkehr geraten war. Kurze Zeit später konnte der Fahrer des Gespanns in Schönstedt gestellt werden. Ein mit dem 38-Jährigen durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Ihm wurde zu Beweiszwecken Blut abgenommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein entsprechendes Verfahren gegen ihn ein. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell