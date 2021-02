Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen, zwischen 09.18 Uhr und 09.25 Uhr, kam es in einem Baumarkt in der Bücheloher Straße zu einem Diebstahl. Zwei Unbekannte versuchten den Kassenbereich zu passieren, ohne das eingepackte Werkzeug zu bezahlen. Als eine Mitarbeiterin die Personen ansprach, ergriffen sie die Flucht. Ein weiterer Mitarbeiter versuchte die Täter aufzuhalten und entriss dabei einem der Personen einen Rucksack mit Diebesgut. Die beiden männlichen Personen konnten anschließend in Richtung "Am Eichicht" fliehen. Der Wert des Diebesgutes, welches sich im Rucksack befand, wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu weiterem Beutegut dauern jedoch an. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0043740/2021) zu melden. (db)

