Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag führten Beamte der Polizei Eisenach in der Oppenheimstraße eine Verkehrskontrolle durch. Sie kontrollierten einen Opel mit einem 29-Jährigen am Steuer. Ein Drogenvortest verlief positiv und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Amphetamin bzw. Methamphetamin an. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus und ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz. (db)

