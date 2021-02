Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieb macht reiche Beute - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag hat ein Unbekannter in einem Supermarkt an der Ohrdrufer Straße eine Kiste mit Tabakwaren gestohlen. Der Täter nahm das Diebesgut im Wert von rund 1.500 Euro gegen 15.00 Uhr an sich und flüchtete anschließend aus dem Markt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 40 bis 45 Jahre alt - vermutlich aus Osteuropa stammend - 190 bis 195 cm groß, normale Statur - dunkle, glatte, kurze Haare - dunkle Augen - bekleidet mit schwarzer Lederjacke, dunklem Oberetil und dunkler Hose

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0041973/2021) zu melden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell