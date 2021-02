Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsteilnehmer berauscht am Steuer

Landkreis Gotha (ots)

Polizeibeamte haben gestern bei zwei Verkehrsteilnehmern mutmaßliche Betäubungsmittel- beziehungsweise Alkoholbeeinflussungen festgestellt. Die Beamten kontrollierten in Großfahner gegen 19.30 Uhr einen 30 Jahre alten VW-Fahrer in der Hauptstraße und führten einen Atemalkoholtest mit ihm durch. Dieser ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Ein 20 Jahre alter VW-Fahrer wurde gegen 23.00 Uhr in der Seebergstraße in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann hatte sein Fahrzeug offenbar ebenfalls unter dem Einfluss eines Rauschmittels geführt. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde zu Beweiszwecken Blut im Krankenhaus abgenommen. Die Beamten untersagten jeweils die Weiterfahrt und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (fr)

