Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Gotha, Wartburgkreis (ots)

Die Polizei betrieb am gestrigen Tag eine Geschwindigkeitsmessstelle in Großenlupitz. In über fünf Stunden passierten ca. 700 Fahrzeuge die Messstelle, wobei das Messgerät bei 12 Fahrzeugen auslöste. Bei zulässigen 70 km/h war der Spitzenreiter mit 113 km/h unterwegs. Eine weitere Messstelle bei der Lohmühle (Georgenthal) durchfuhren ca. 650 Fahrzeuge. In vier Stunden waren 26 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Die höchste Übertretung war 21 km/h über der zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h. (db)

