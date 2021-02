Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag hat sich ein 69 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall in der Klosterstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 69-Jährige war gegen 15.00 Uhr mit seinem Rad in der Klosterstraße in Richtung Schillerstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zum Mühlweg übersah er offenbar eine 32 Jahre alte Fiat-Fahrerin. Es kam zu keiner Kollision, jedoch stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

