Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertige Werkzeuge aus Zimmerei entwendet - Zeugen gesucht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von gestern Abend, gegen 17.30 Uhr, bis heute Morgen, gegen 08.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Zimmerei an der Waldstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Firmenhalle und entwendeten Werkzeuge mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Anschluss wurde die Beute nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0041576/2021) entgegen genommen. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell