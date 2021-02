Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Verkehrsunfall - 90-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen

Gotha (ots)

Bereits gestern wurde über einen schweren Verkehrsunfall in Gotha in der Dr.-Troch-Straße (siehe OTS-Meldung vom 22.02.2021) berichtet. Zwischenzeitlich verstarb der 90 Jahre alte Unfallbeteiligte in einem Krankenhaus. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell