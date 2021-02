Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Ilm-Kreis (ots)

Polizeibeamte haben gestern bei zwei Verkehrsteilnehmern mutmaßliche Alkohol- beziehungsweise Betäubungsmittelbeeinflussungen festgestellt. Die Beamten kontrollierten gegen 14.30 Uhr einen 60 Jahre alten Mann, der mit seinem Kleinkraftrad im Rehestädter Weg in Arnstadt unterwegs war. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer wurde gegen 18.25 Uhr in der Karl-Zink-Straße in Ilmenau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde zu Beweiszwecken Blut im Krankenhaus abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungs- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie ein. (fr)

