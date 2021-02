Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen hat sich eine 53 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Eisenacher Landstraße leichte Verletzungen zugezogen. Die 53-Jährige war gegen 06.30 Uhr auf dem Radweg an der Eisenacher Landstraße stadteinwärts unterwegs, als ein 33 Jahre alter Opel-Fahrer von einem Firmengelände auf die Eisenacher Landstraße einbog. Es kam zur Kollision, wodurch die 53-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

