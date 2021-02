Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 90-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Gotha (ots)

Heute Vormittag ereignete sich auf der B247 zwischen Gotha und Schwabhausen um ca. 11.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Der 90 Jahre alte Fahrer eines Kia fuhr auf der Dr.-Troch-Straße in Richtung Töpfleben. An der Kreuzung zur B247 übersah er offenbar den 54 Jahre alten Fahrer eines Mercedes, welcher auf der Bundestraße in Richtung Gotha unterwegs war. Es kam zur Kollision, wobei sich im Fahrzeug des Geschädigten der Fahrer und der Beifahrer verletzten. Beide kamen ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Verursacher verletzte sich lebensgefährlich und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Für die Zeit der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (db)

