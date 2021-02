Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Samstag, zwischen 09.00 Uhr und 19.45 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Philipp-Kühner-Straße einen Unfall verursacht und sich anschließend pflichtwidrig entfernt. Der am Fahrbahnrand geparkte Land Rover der Geschädigten wurde zur genannten Zeit an der hinteren linken Tür beschädigt. Die Polizei Eisenach bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0039477/2021) zu melden. (fr)

