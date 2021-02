Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In zahlreiche Kellerabteile eingebrochen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 07.02.2021, gegen 15.00 Uhr, bis gestern Mittag, gegen 13.00 Uhr, sind Unbekannte in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses am Coburger Platz eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und drangen gewaltsam in über 30 Kellerabteile ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Kleidungsstücke, Werkzeuge sowie Koffer im Gesamtwert von über 300 Euro gestohlen. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der Ermittlungen noch weiteres Diebesgut bekannt wird. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0040478/2021) zu melden. (fr)

