Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Radladers

Ilmenau (ots)

Am heutigen Vormittag kam es in der Straße "Am Eichicht" zum Brand eines Fahrzeugs. Ein 66 Jahre alter Mann war mit einem Radlader auf der K43 unterwegs, als Qualm aus dem Motorraum drang. Kurze Zeit später stand jener vollkommen in Flammen. Der Fahrer konnte sich retten, sodass keine Personen verletzt wurden. Der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. (db)

