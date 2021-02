Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Wartburgkreis (ots)

Polizeibeamte haben gestern bei zwei Verkehrsteilnehmern in Eisenach und Wutha-Farnroda mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussungen festgestellt. Gegen 09.15 Uhr wurde der Polizei eine Frau gemeldet, die zu Fuß in der Ernst-Thälmann-Straße in Eisenach unterwegs sei und einen verwirrten Eindruck mache. Die Beamten konnten die Frau kurze Zeit später antreffen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die 33-Jährige zuvor offenbar mit ihrem Seat gefahren war. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis sowie Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Gegen 19.15 Uhr wurde ein 24 Jahre alter Skoda-Fahrer in der Eisenacher Straße in Wutha-Farnroda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde zu Beweiszwecken Blut im Krankenhaus abgenommen und entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell