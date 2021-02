Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wiederholt unter Alkoholeinfluss am Steuer

Gotha (ots)

Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung 18.-März-Straße/ Humboldstraße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 58 Jahre alte mutmaßliche Verursacher mit seinem VW die 18.-März-Straße in Richtung Waltershäuser Straße. Der 68-jährige Geschädigte fuhr in entgegengesetzter Richtung und hielt verkehrsbedingt mit seinem VW an der Kreuzung. Der 58-Jährige kollidierte folgend während des Vorbeifahrens mit dem Fahrzeug des 68-Jährigen und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Geschädigte nahm umgehend die Verfolgung auf und konnte den Verursacher kurze Zeit später stellen. Die hinzugerufene Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 58-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test war nicht möglich. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Dies hinderte den Mann jedoch nicht daran, erneut in ein Fahrzeug zu steigen. Am gestrigen Tag gegen 19.30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über ein auffällig langsam fahrendes Fahrzeug, welches nun am Straßenrand anhielt. Die Beamten konnten das Fahrzeug samt Fahrer zwischen Schwabhausen und Hohenkirchen feststellen. Bei dem Fahrer handelte es sich erneut um den 58-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab an diesem Tag einen Wert von über 2,2 Promille. Es folgte eine weitere Blutentnahme sowie die entsprechende Anzeige. Während der Ermittlungen zeigte sich, dass der Täter das Fahrzeug wohl unrechtmäßig nutze. Der Pkw stand zudem mitten auf der Fahrbahn und musste umgesetzt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen verließ der Herr während der Fahrt mehrfach seine Fahrspur in Richtung des Gegenverkehrs. Einige Fahrzeuge konnten einen Unfall offenbar nur durch eine Gefahrenbremsung verhindert. Die Polizei Gotha bittet Zeugen oder gefährdete Personen, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0039916/2021) zu melden. (db)

