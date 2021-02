Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Garage und eines Nebengebäudes

Möhrenbach (ots)

In den Nachmittagsstunden des 21.02.2021 kam es zu einem Brandfall in der Porzelstraße in Möhrenbach. Hierbei gerieten eine Garage und ein Nebengebäude eines Einfamilienhauses in Brand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60.000,- Euro. Personen wurden glücklicher Weise nicht verletzt. Durch den Eigentümer wurden Schweißarbeiten an einem Rasentraktor vor dem Brandobjekt durchgeführt. Nach Beendigung der Arbeiten fuhr er den Traktor wieder in die Garage und führte weitere Reparaturarbeiten am Traktor durch. Nachdem der 33-jährige Geschädigte auch diese Arbeit erledigt hatte, verließ er kurzzeitig die Werkstatt. Als er wieder in diese zurückkehrte, stellte er den Brand im hinteren linken Bereich der Werkstatt fest. Wie es zum Brandausbruch kam ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden und ein Übergreifen auf das Einfamilienhaus verhindert werden. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell