Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht- Fahrzeugführer stark alkoholisiert

Arnstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr kam es an der SB-Tankstelle in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW bei Hin-und Her-Rangieren an der Tankstelle mit einem Feuerlöscherkasten, welcher an einem Pfeiler der Tankstelle angebracht ist. Der Plastikkasten wurde hierbei beschädigt und auch auf Pkw entstand Sachschaden im Heckbereich. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt nach der Kollision fort und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die eingesetzten Polizeibeamten begaben sich zur Anschrift des Fahrzeughalters und kamen über diesen an den 22-jährigen Fahrzeugführer. Dieser stand unter starker Alkoholeinwirkung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Zudem ist der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem jungen Mann wurde die Blutentnahme angeordnet, welche in der weiteren Folge im Krankenhaus Arnstadt durchgeführt wurde. Es werden nun Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und Unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle gegen den jungen Mann eingeleitet. Ob der 69-jährige Fahrzeughalter wusste dass der Nutzer des Fahrzeuges keine Fahrerlaubnis besitzt ist ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. (dl)

