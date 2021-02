Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Roller ohne Versicherungsschutz

Arnstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14:40 Uhr stellten die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau einen jungen Mann mit einem E-Roller in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt fest und kontrollierten diesen. Der 28-Jährige hatte kein Versicherungskennzeichen an seinem E-Roller, so dass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. (dl)

