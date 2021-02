Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenhaus - Zeugenaufruf

Stadtilm (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 15.12.2020 bis zum 21.02.2021 gewaltsam über ein Fenster Zutritt in eine Gartenhütte in der Gartenanlage Am Weinberg in Stadtilm. In der Gartenhütte wurden in der Folge alle Schränke durchwühlt und durchsucht und diverse Lebensmittel im Wert von 20,- Euro entwendet. Bei dem angezeigten Einbruch handelt es sich mittlerweile um das vierte Delikt dieser Art in der Gartenanlage innerhalb des letzten Monats. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0039765/2021). (dl)

