Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigungen an Kfz - Zeugen gesucht

Martinroda (ots)

In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 11:00 Uhr zerstörten bisher unbekannte Täter auf bisher noch nicht bekannte Art und Weise drei Fahrzeugreifen eines Pkw Audi und einen Reifen eines Lkw der Marke VW. Die Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand in der Waldstraße in Martinroda geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 450,- Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können (Bezugsnummer 0039729/2021). (dl)

