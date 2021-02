Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Täter gefasst

Arnstadt (ots)

Am Samstag gegen 23:40 Uhr kam es in der Richard-Wagner-Straße in Arnstadt zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte ein Pkw Peugeot frontal mit einer Steinmauer. Der bis dahin noch unbekannte Fahrzeugführer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle und stellte wenig später seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Arnstädter Karl-Liebknecht-Straße ab. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den jungen Mann auf Grund von Zeugenhinweisen wenig später feststellen und namentlich bekannt machen. Der 21-jährige Peugeot-Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro an der Steinmauer, am Fahrzeug selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle verantworten. (dl)

