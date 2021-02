Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand

Manebach (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr geriet in der Goethestraße in Manebach der Motorraum eines Pkw Renault aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass das Feuer nicht auf das ganze Fahrzeug übergreifen konnte. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen der Polizei bisher nicht vor. Der Sachschaden am Fahrzeug kann noch nicht beziffert werden. (dl)

