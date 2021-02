Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überwachungskamera und Schild gestohlen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zum besonders schweren Fall des Diebstahls einer Überwachungskamera und eines beleuchteten Schildes kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Friedrichrodaer Straße im Ortsteil Wahlwinkel. Unbekannte hatten die Gegenstände, welche an einem Tor angebracht waren, abgeschraubt und mitgenommen. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0039742/2021. (av)

