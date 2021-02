Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt

Neudietendorf - Landkreis Gotha (ots)

Durch einen Zeugen wurden am späten Samstagabend der Polizei drei scheinbar alkoholisierte Männer gemeldet, welche in der Kornhochheimer Straße mit einem Pkw VW scheinbar alkoholisiert unterwegs waren. Nach dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung konnte ein 34 Jahre alter Mann als Fahrer identifiziert werden. Er wies bei einem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille Alkohol auf. Bei ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell