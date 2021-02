Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wäschediebstahl aus Trockenraum

Eisenach (ots)

In Eisenach wurde ein 12-jähriges Mädchen beobachtet, wie sie aus einem gemeinschaftlich genutzten Trockenraum eines Mehrfamilienhauses, Wäsche von der Leine nahm. Da das Mädchen nicht in diesem Haus wohnt, wurde durch einen Hausbewohner Verdacht geschöpft. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass das Mädchen mehrere Kleidungsstücke von der Leine nahm, welche ihr nicht gehörten. Die Eigentümer der Kleidungsstücke konnten ermittelt werden und ihnen wurden ihre Sachen wieder ausgehändigt. Das Mädchen wurde an eine Erziehungsberechtigte übergeben und es wird eine Anzeige wegen Diebstahl gefertigt.

