Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Herumpöbelnde Jugendliche in einem Einkaufsmarkt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Eisenach (ots)

Am Freitag gg. 17 Uhr wurde die Polizei zu einen Einkaufsmarkt in Eisenach gerufen. Dort hielten sich mehr Jugendliche auf, tranken Alkohol und beleidigten die Kundschaft. Als die Polizei eintraf flüchteten die Jugendlichen. Es konnten jedoch 6 Jugendliche gestellt werden. Ein 16-jähriger Jugendlicher beleidigte die Polizeibeamten und leistete Widerstand, indem er nach den Beamten schlug. Er wurde Festgenommen und an seine Eltern übergeben. Da die Jugendlichen durch Mitarbeiter des Einkaufscenters aufgefordert wurden dieses zu verlassen und dem nicht nachkamen, erwartet sie nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Der 16-jährige muss sich zusätzlich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell