Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen festgestellt

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 21:25 Uhr kontrollierten die Beamten der Bereitschaftspolizei Erfurt einen 41-jährigen Fahrradfahrer in der Arnstädter Güntherstraße. Dieser hatte kurz vorher, bei Erblicken der Beamten, die Flucht ergriffen. Als die Beamten den Mann kontrollierten, stellten sie direkt neben ihm ein Zipptüttchen mit kristalliner Substanz fest, welches er entsorgen wollte. Ein Test der Substanz verlief positiv auf das Betäubungsmittel "Chrystal". Das Betäubungsmittel wurde in der Folge beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Bei der Kontrolle des Fahrrades fiel zudem auf, dass die FIN weggeflext wurde. Da der Herr weder einen Eigentumsnachweis noch eine logische Erklärung für die Herkunft des Fahrrades aufbringen konnte, wurde das Mountainbike sichergestellt und zur Polizeiinspektion nach Ilmenau verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Herkunft des Fahrrades aufgenommen. (dl)

