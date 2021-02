Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrerin stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Gräfenroda (ots)

In den Abendstunden des 20.02.2021 kontrollierten die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau eine 31-jährige Fahrerin eines Pkw VW in der Waldstraße in Gräfenroda. Der freiwillige Drogentest war positiv auf den Konsum von Metamphetamin. Der VW-Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. In der Folge wurde die Blutentnahme bei der 31-Jährigen angeordnet. Auf die junge Frau kommt nun ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln zu. (dl)

