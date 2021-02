Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eingangstür beschädigt

Arnstadt (ots)

Am Samstagfrüh gegen 05:40 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe einer Eingangstür, in der Sodenstraße in Arnstadt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Die Polizei Ilmenau bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben kann, sich unter der Bezugsnummer 0039184, telefonisch unter 03677/601124 Verbindung zu setzen.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell