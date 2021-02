Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verliebter Graffitisprayer

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

In Zeitraum von gestern Abend 22.00 Uhr bis heute Morgen 08.00 Uhr brachte ein unbekannter Graffitisprayer seine Liebe zu einer gewissen "Vivien" zum Ausdruck. Leidtragende des Geschehens sind zwei Geschäftsgebäude in der Oststraße (Städtischer Hof). Dort verewigte sich der unbekannte "Künstler" mittels roter Sprühfarbe, indem er ein Herz (ca. 1,50m x 1,00m groß) sowie den Schriftzug "Vivien ich liebe dich" an die Rückwand der dort befindlichen Geschäftsgebäude anbrachte. Der rückwärtige Bereich der betroffenen Geschäfte ist u.a. auch über die Gabelsbergstraße zu erreichen. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt bezüglich der Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0039304/2021 zu melden. (rak)

