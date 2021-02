Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer unterwegs

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte(r) Täter beschädigte(n) gestern Abend gegen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr den Außenspiegel eines, in der Schmalkalder Straße, abgestellten PKW Ford Fiesta. In der weiteren Folge traten der oder die Täter in unmittelbarer Nähe gegen die Außenspiegel dreier weiterer Fahrzeuge. An den zuletzt genannten PKW´s entstand jedoch kein Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0039183/2021 zu melden. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell