Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer unter Drogen

Landkreis Gotha (ots)

Gestern, gegen 13.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Gotha einen Renault in der Straße "Bürgeraue" in Gotha. Bei dem 25 Jahre alten Fahrer verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Fahrt war an dieser Stelle beendet. Weiterhin hielten Beamte heute, gegen 01.10 Uhr, den 26-jährigen Fahrer eines Audi in Waltershausen in der Burgbergstraße an. Auch hier reagierte der Drogentest positiv, in diesem Fall auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. In Eschenbergen stoppten die Polizisten einen 34-Jährigen in einem VW. Auch hier zeigte der Drogentest eine möglich Beeinflussung durch Cannabis an. In allen Fällen folgte eine Blutentnahme sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (db)

