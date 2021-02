Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schnepfenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen ereignete sich gegen 08.00 Uhr in der Salzmannstraße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60 Jahre alter Mann mit einem Bus die Salzmannstraße in Richtung Waltershausen. Als er verkehrsbedingt halten musste, passierte ein Fahrzeug den Bus in entgegengesetzter Richtung und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand entsprechender Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben könnte es sich um einen Audi mit einer Fahrerin gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0038615/2021) zu melden. (db)

