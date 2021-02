Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Zwischen dem 17.02.2021, gegen 15.30 Uhr, und heute Morgen, gegen 10.00 Uhr, versuchte ein Unbekannter in das Objekt der Sommerrodelbahn in der Steinstraße einzudringen. Der Versuch war nicht von Erfolg gekrönt. Dennoch entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0038597/2021) zu melden. (db)

