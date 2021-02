Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß von drei Fahrzeugen

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Heute kam es am frühen Morgen auf der Eisenacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Der mutmaßliche Verursacher, ein 29 Jahre alter Fahrer eines Opel, war in Richtung Eisenach unterwegs. In einer Kurve verlor er offenbar aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem LKW eines 64-Jährigen und dem Ford einer 66-jährigen Geschädigten. An allen drei Fahrzeugen sowie an der Leitplanke entstand entsprechender Sachschaden. Die Summe kann insgesamt auf über 10.000 Euro geschätzt werden. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam für ca. 1,5h zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (db)

