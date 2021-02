Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen verschaffte sich zwischen 00.45 Uhr und 01.00 Uhr eine unbekannte Person Zugang zu einem Firmengebäude in der Ichtershäuser Straße. Anschließend durchsuchte der Herr den Innenenraum. Dabei verursachte der Täter in Summe einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Er konnte offenbar kein Diebesgut erbeuten. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Sie nimmt Hinweise unter der Nummer 03677-601124 (Bezugsnummer 21060404) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell