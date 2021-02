Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen dem 16.02.2021, gegen 14.30 Uhr, und gestern, gegen 14.50 Uhr, das Fahrzeug eines 49 Jahre alten Mannes in der Arno-Schlothauer-Straße. Der VW des Geschädigten war am Fahrbahnrand abgestellt und wies in Folge des Verkehrsunfalls Schäden am Heck auf. Der Verursacher entfernte sich offenbar pflichtwidrig von Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0036842/2021) zu melden. (db)

