Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Zwischen dem 16.02.2021, gegen 15.00 Uhr, und gestern, gegen 13.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zugang zu mehreren Kellern in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Zach-Straße. Die Ermittlungen zur Höhe des Beuteguts und zum Sachschaden dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0037041/2021) zu melden. (db)

