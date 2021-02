Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Garteneinbrüchen gesucht

Stadtilm (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit nach mehreren Gartenlaubeneinbrüchen in der Kleingartenanlage "Am Weinberg" Am Ellichlebener Weg. Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich Zugang den Gärten und versuchten in die jeweiligen Gartenlauben zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand lediglich Sachschaden. Die Ermittlungen zum Beutegut dauern jedoch an. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0036874/2021) zu melden. (db)

