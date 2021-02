Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen nach Unfallflucht

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Zwischen gestern, gegen 21.30 Uhr, und heute Morgen, gegen 07.30 Uhr, kam es in der Südstraße zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Verursacher kollidierte offenbar mit dem VW des 27 Jahre alten Geschädigten, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Hierbei entstand am VW Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-7811224 (Bezugsnummer 0036514/2021) zu melden. (db)

