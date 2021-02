Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag, den 14.02.2021, zwischen 09.00 und 09.30 Uhr ein Fahrrad aus einem Mehrfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße. Das Rad war am Treppengeländer angeschlossen, wobei die Täter jenes durchtrennten und das Fahrrad samt Schloss entwendeten. Bei dem Diebesgut handelte es sich um ein Merida im Wert von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0036042/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell