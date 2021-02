Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad

Kornhochheim (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend kam es gegen 22.30 Uhr zur Kollision zwischen einer 58 Jahre alten Fahrradfahrerin und einem 36 Jahre alten Fahrer eines Skoda. Der mutmaßliche Verursacher befuhr den Molsdorfer Lindenweg in Richtung L 1044. Die Radlerin war auf der L 1044 in Richtung Kornhochheim unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Die 58-Jährige kam hierdurch zu Fall und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 36-Jährigen entstand Sachschaden. Für Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell